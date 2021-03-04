Пограничники и сотрудники ГИБДД в Приморье обнаружили около трех тонн незаконно добытой креветки

Около трех тонн креветки было изъято из незаконного оборота в Приморье. Фото: пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю совместно с сотрудниками ГИБДД пресекли оборот незаконно добытых водных биологических ресурсов в Партизанском районе. Пограничники изъяли более трех тонн креветки разных видов, стоимость которой оценивается на рынке в сумму около 3,5 миллиона рублей.

В районе села Фроловка совместный наряд остановил две машины. При досмотре в одном из автомобилей обнаружено более 330 килограммов гребенчатой креветки и свыше 520 килограммов креветки северной.

В другом автомобиле находилось около 300 килограммов гребенчатой креветки и около одной тонны — северной. Доказать законное происхождение морепродуктов владельцы груза не смогли.

Деликатесные морепродукты перевозят в антисанитарных условиях. Фото: пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Еще в одном случае водитель машины, зная, где выставлены посты ГИБДД, решил в обход провезти около 900 килограммов креветки разных видов. После погони машину нашли брошенной в одном из районов села Владимиро-Александровское. Водитель спел снять государственные регистрационные знаки и скрыться. В салоне микроавтобуса обнаружено 80 мешков креветки. Причем продукция перевозилась не в рефрижераторе, а в условиях полной антисанитарии, и после продажи могла нанести существенный вред здоровью потребителей.

По всем фактам проводятся разбирательства и будут приняты процессуальные решения, сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

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