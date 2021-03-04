300-метровый мост начали строить через реку Партизанская в Приморье в районе села Екатериновка

Строители забивают сваи для временного мостового перехода через реку Партизанская. Фото: АО «Примавтодор»

Новый мост протяженностью 300 метров появится на автомобильной дороге Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово в районе села Екатериновка Партизанского района Приморья.

Как сообщили представители министерства транспорта и дорожного хозяйства края, строители приступили к забивке первых свай для возведения временного мостового перехода через реку Партизанская. Затем начнется постройка капитального сооружения, которое заменит существующее аварийное.

Строительство ведет филиал ‘Мостостроительный’ АО ‘Примавтодор’. Уже отсыпана и установлена площадка под строительный городок, где проживают более 50 человек.

— На данный момент ограничений движения на участке нет. Строительство ведем в несколько этапов. Возводим временный переезд, пускаем движение по временной схеме, сносим старый мост и возводим новый. Все работы должны завершить в декабре 2022 года, — прокомментировал происходящее директор филиала ‘Мостостроительный’ Александр Якубенко.

В 2021 году планируется реконструировать 13 мостовых переходов: шесть мостов на дороге Артем—Находка—Порт Восточный, мосты через реку Осиновка, через реку Соколовка в Преображении, через реку Тихая в Анучинском округе и четыре моста по дороге Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово.

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