ГИБДД в Приморье начало проверку по ДТП, в котором столкнулись 15 автомобилей

15 машин попали в ДТП на улице Севской в Артеме. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

О массовых авариях, которые произошли на трассе Владивосток — Артем из-за мартовского снегопада, ‘Комсомолка’ писала вчера, 3 марта. ГИБДД города Артема начало проверку по факту ДТП, в котором столкнулись 15 автомашин.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 44 на улице Севской поступило в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему. К месту ДТП отправились сотрудники Госавтоинспекции.

Было установлено, что из-за несоблюдения водителями безопасного скоростного режима в условиях непогоды столкнулись 15 транспортных средств, включая две автомашины скорой медицинской помощи.

Транспортные средства, попавшие в ДТП, получили механические повреждения.

Одной участнице аварии — 36-летней женщине — водителю автомашины Subaru Forester пришлось обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему, возбуждено дело об административном расследовании. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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