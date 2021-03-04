Так и происходят трагедии. Очевидцы показали, как пожарные не могут проехать к дому во Владивостоке, где задохнулись дети

Запаркованный двор на Нейбута Фото: принтскрин видео.

ЖК «Фрегат 2», где недавно разыгралась настоящая трагедия, под пристальным наблюдением, как проверяющих инстанций, так и общественности. По словам местных жителей, несколько дней подряд на Нейбута проходили учения сотрудников МЧС. Очевидцы засняли, как спецтранспорт с трудом преодолевает крутой подъем и буквально по сантиметрам пробирается в запаркованном дворе.

– Там, где недавно был пожар спецавтомобиль проезжает с трудом. Основными препятствиями стали крутые повороты и припаркованные автомобили, а так же отсутствие дороги вокруг дома, – отмечает автор поста в популярном автомобильном сообществе края.

Напомним, 2 марта в 25-этажном доме на Нейбута,6, загорелась квартира на 21 этаже. Работу пожарных сильно осложнили припаркованные машины. Из 19 спецмашин к дому в короткие сроки смогла подъехать только одна. Специалистам МЧС попросту пришлось бежать к месту ЧП. Как оказалось в соседней квартире все это время находились дети, малыши погибли, надышавшись угарным газом.

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