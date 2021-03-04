В Приморье пойманы подростки, разбиравшие технику, обеспечивающую безопасность железной дороги

Два подростка из Приморья воровали детали путевых коробок на железной дороге Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела по серии краж, которые совершали несовершеннолетние.

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Угольная в течение нескольких дней поступали сообщения о том, что на станции Петровка рядом с городом Большой Камень срабатывают датчики ложной занятости железнодорожного пути. На местах происшествий следственно-оперативные группы обнаружили хищения различных электроустройств из путевых коробок.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подростков 14 и 16 лет. Несовершеннолетние рассказали, что за несколько дней они украли из путевых коробок: шесть трансформаторов, более 10 предохранителей, монтажные провода длиной около восьми метров и другие устройства. Все украденное ребята намеревались сдать в пункт приема металла.

По информации пресс-службы УТ МВД России по ДФО, уголовно дело в отношении несовершеннолетних по части 2 статьи 158 УК РФ ‘Кража’ направленно в суд. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на пять лет.

Кроме того, законные представители подростков за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

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