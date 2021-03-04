Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о падении с крыши снега, травмировавшего мать и ребенка

Очистка кровли от снега и наледи должна производиться вовремя Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Следственный комитет в Первореченском районе Владивостока возбудил уголовное дело из-за травм, которые получила женщина и ее несовершеннолетний ребенок после падения снега с крыши.

Инцидент случился 11 января 2021 года. Снег обрушился на маму с сыном с крыши дома № 44 по проспекту 100-летия Владивостока. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ ‘Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Какие телесные повреждения получила родительница и ребенок не сообщается.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, предварительно установлено, что сотрудники управляющей компании и подрядной организации, обслуживающие многоквартирный дом, не организовали очистку кровли от снега и наледи, что создало реальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в январе во Владивостоке ‘Комсомолка’ писала о подобном случае. Тогда сошедший с крыши многоэтажки снег упал на супругу известного городского общественника Сергея Мильвита, гулявшую во дворе дома с ребенком в коляске.

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