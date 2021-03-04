Контрабанду трепанга на сумму более 1,7 миллиона рублей пресекли пограничники Приморья

Более 23-х килограммов сушеного трепанга нашли пограничники в тайнике, сделанном в локомотиве. Скриншот видео: пресс-группа Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в пункте пропуска "Пограничный- железнодорожный" пресекли попытку незаконного вывоза за границу крупной партии сушеного дальневосточного трепанга.

Как сообщаете пресс-группа Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, при досмотре поезда, следовавшего на выезд из России в Китай, в локомотиве был обнаружен тайник. В технологической полости находились 10 свертков с сушеным трепангом общим весом свыше 23-х килограммов.

Рыночная стоимость найденного пограничниками груза по подсчетам специалистов может превышать 1 миллион 700 тысяч рублей. Изъятый ценный продукт передали экспертам для определения полного видового состава и суммы нанесенного ущерба.

По факту обнаружения контрабанды проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14