Во Владивостоке презентуют новый сервис, который обошел “Макдональдс”

Кейтеринг, аренда мебели и посуды, выездное обслуживание в любых локациях Фото: Сергей БАЛАНОВ

4 марта во Владивостоке состоится презентация нового сервиса по профессиональному выездному обслуживанию, сайт которого обошел “Макдональдс” и Levi’s. Мероприятие состоится на площадке Veranda by Edwin Group. Основатели расскажут про особенности проекта Event Store, а также об его победе во всероссийском интернет-конкурсе “Золотой сайт”.

Event Store - сервис выездного обслуживания от Edwin Group, запуск которого состоялся в начале 2021 года. Агентство с 11-летним опытом работы в event-индустрии предлагает жителям Приморья новый уровень выездных мероприятий. Цель проекта в том, чтобы популяризировать кейтеринг в любых локациях и сделать его таким простым для понимания, как и заказ пиццы в офис по случаю дня рождения.

Сайт eventstore25.ru был высоко оценён во всероссийском конкурсе “Золотой сайт” и одержал победу в номинации “Интернет-магазин розничной торговли”. Он обошел “Макдональдс”, Levi’s, “СберАптеку”, Интернет-магазин МТС, официальный интернет-магазин ФК “Зенит” и другие менее известные бренды. Разработчики сайта, Digital-агентство House, признались, что ни одна из других компаний на Дальнем Востоке еще не выигрывала в данной номинации.

На сайте можно найти готовые предложения и отдельные позиции для заказа не только еды, но и подарочных food-боксов, анимационных станций, мебели, технического оборудования, текстиля, красивой посуды и декора. Сервис также даёт возможность воспользоваться услугами повара, официантов и менеджеров, которые приедут куда угодно, чтобы создать для вас событие мечты.

Команда Event Store - это выпускники школ Catering Consulting и Hurma Group, они прошли стажировки в лучших компаниях США, менеджеры обучались в кейтеринговых компаниях Нью-Йорка, Чикаго и Далласа - им вы можете доверить любой свой праздник.