Около 30 тысяч свиней погибли в Приморье из-за рухнувших крыш свиноводческого комплекса

В селе Прохоры в Приморье обрушились крыши корпусов свиноводческого комплекса «Мерси Трейд». Фото: сайт VL.ru

В селе Прохоры в Приморье под тяжестью снега и льда рухнули крыши минимум 10 корпусов свиноводческого комплекса «Мерси Трейд», резидента ТОР «Михайловский».

Как сообщает VL. ru, инцидент случился в конце января и стал причиной гибели около 30 тысяч свиней, часть которых пришлось забить, а часть погибла от холода.

— Снег был, лед лежал на крыше. Рухнуло 11 корпусов (на фото 10 корпусов. — прим. ред.), в каждом было примерно по три тысячи свиней, где-то побольше, где-то поменьше. Жаль, конечно, свинок. Сейчас там до сих пор идет ремонт, все восстанавливают, но еще не скоро закончат. Говорят, что случай не страховой и что у компании из-за этого огромные убытки, хотя один такой комплекс на 83 тысячи свиней приносит в год около 1,5 млрд рубле, — приводит VL. ru слова староста села Вишневка Виталия Бочарова.

Представители управляющей компании «Мерси Агро Приморье» комментариев по поводу случившегося не делали.

Высказываются мнения о том, что обрушению могло способствовать и то, что проект комплекса был куплен в Испании и не был подготовлен под климатические особенности Приморья. Вероятно, могли быть допущены ошибки при возведении конструкций.

Сообщается о 30 тысячах погибших свиней. Фото: сайт VL.ru

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