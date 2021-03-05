Починить теплотрассу во Владивостоке мешает незаконно установленный ларек «Дары Приморья»

Препятствием для масштабной починки теплотрассы для ремонтников во Владивостоке стал ларек "Дары Приморья". Фото: пресс-служба МУПВ ВПЭС

Во Владивостоке перебои в подаче горячей воды и отопления мешают жить обитателям 11 многоэтажных домов на улице Толстого, а так же ДОУ № 111 и СОШ № 2, уже около месяца. Приступить к масштабным аварийно-ремонтным работам мешает стоящий прямо на теплотрассе продуктовый ларек «Дары Приморья».

— Мы этот ларек разрыли уже со всех сторон. За месяц четыре раза вскрывали теплотрассу и проводили земляные работы. Теплотрасса изношена и требуется ее замена, но мы не можем приступить к ремонту, так как на трубе расположен данный объект. Причем стоит незаконно, да еще в охранной зоне тепловых и электросетей, — прокомментировал ситуацию начальник по эксплуатации тепловых сетей Ленинского района ВПЭС Вадим Кругликов.

Вчера, 4 марта, произошел очередной (уже четвертый) порыв на этом участке сети. Без горячей воды и отопления остались два многоэтажных дома № 23, и № 30 на улице Толстого и СОШ № 2 на улице Толстого, 27.

Ремонтники вскрыли теплотрассу через дорогу от ларька, прошли по тоннелю теплокамеры пять метров и на глубине трех метров выполнили сварочные работы.

Тепловики утверждают, что если следующий порыв произойдет прямо под ларьком, то устранить его уже не смогут.

Как сообщает пресс-служба МУПВ ВПЭС, владелец ларька «Дары Приморья» игнорирует уведомления предприятия о демонтаже объекта. При том, что под его магазином находятся не только теплотрасса центрального отопления, но и сети электроснабжения. Если горячая вода попадет на электросети, без электричества останется часть Ленинского района Владивостока.

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