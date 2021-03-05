Подозреваемых в хищении 1,1 тонны кедрового ореха задержала полиция в Приморье

Кедровые шишки. Фото: пресс-служба ОМВД России по Октябрьскому району

Сообщение в дежурную часть отдела МВД по Октябрьскому округу Приморья поступило от 39-летнего жителя села Покровка. Мужчина рассказал о том, что из личного зернохранилища кедрового ореха исчезла 1 тонна 100 килограммов кедрового ореха. Похитители причинили ущерб заявителю на 385 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по горячим следам установили личности злоумышленников. Ими оказались 28-летний ранее судимый житель села Струговка и 31-летний житель села Корфовка.

Задержанные сообщили, что в вечером залезли в зернохранилище, отогнув лист металлической обшивки помещения. Они пришли именно за кедровым орехом. Наполнив орехами 20 мешков, мужчины вывезли их на автомобиле марки Toyota Sprinter Carib.

Похищенный орех позже был продан, а вырученные деньги поделены между участниками кражи.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по этой части статьи — шесть лет лишения свободы.

Ранее судимого жителя села Струговка на время следствия заключили под стражу. Его подельник отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ОМВД России по Октябрьскому району.

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