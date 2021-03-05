Город – каток, уже произошло массовое ДТП. Десятки аварий сковали движение во Владивостоке

Утренние ДТП сковали движение в городе. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Температурные качели в столице Приморья превратили дороги в полосу препятствий. Транспортные артерии с утра 5 марта оказались покрыты наледью, авто несет даже на ровных участках. Итог – десятки ДТП и пробки в разных районах города.

Сразу 4 авто столкнулись на Русской, 3, перед поворотом к ТЦ «Дружба». Движение на данном участке затруднено. На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД.

Массовое ДТП на Второй речке. Фото: Instagram/avtovykup125, dpskontrol125rus

Ранним утром серьезная авария произошла на Днепровской. Одна из машин вылетела с проезжей части и перевернулась.

Сразу несколько аварий произошло на Выселковой. Первая – в районе дома №88. Машины здесь стоят посреди дороги, значительно преграждая проезд. Второе ДТП случилось перед перекрестком БАМ – Снеговая падь – Выселквая. Из-за столкновений, пробка в направлении Второй речки начинается с Баляева.

Из-за ДТП на Выселковой собралась огромная пробка. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Еще два авто не поделили проезд на перекресте Шепеткова – Спиридонова. Движение здесь тоже сильно затруднено.

Проезд по Шепеткова осложнен. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Загруженность дорог Владивостока на данный момент оценивается сервисом «Яндекс. Пробки» в 7 баллов.

Пробки в городе достигли 7 баллов Фото: Яндекс. Карты

По сообщениям автолюбителей, помимо скользких дорог, есть и еще одна проблема – туман. Очень плохая видимость сейчас на объездной дороге Патрокл – Седанка – Де-Фриз. Водителям стоит соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию.