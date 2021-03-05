20-летняя мошенница, известная как «большие брови», осуждена во Владивостоке

Мошенницу по прозвищу "большие брови" активно обсуждали в соцсетях. Фото: instagram.com/dps_vl

Во Владивостоке суд вынес приговор мошеннице, ставшей недавно весьма известной благодаря своим криминальным «талантам», своеобразной внешности и соцсетям.

В течение нескольких месяцев горожане делились в пабликах историями о девушке с «большими бровями», которая иногда представлялась как Зульфия. Аферистка обманом выманивала у доверчивых граждан наличные деньги. Способы были разные: просьба разменять крупную купюру в магазине или просьба налички у прохожих — в конечном итоге девушка уверяла собеседника в том, что перевела на его банковский счет нужную сумму, показывала в смартфоне уведомление о переводе. Вот только уведомления эти были фальшивками, созданными с помощью специальных ботов.

Гражданку 2000 года рождения задержали во Владивостоке в конце февраля. Как выяснилось, ранее девушку уже судили по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и приговаривали к исправительным работам.

На этот раз судили мошенницу за аферу, которую она провернула в августе 2020 года. Найдя объявление о продаже золотых сережек, молодая особа договорилась о встрече с продавцом. Осмотрев ювелирное изделие, девушка узнала номер карты продавца и тут же с помощью бота состряпала фальшивый чек о якобы сделанном переводе на сумму более 10 тысяч рублей. Владельцу украшения мошенница пояснила, что поскольку у них разные банки, деньги поступят через некоторое время. Забрав украшение, злоумышленница скрылась.

Признав подсудимую виновной, суд назначил ей 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. Иск потерпевшей удовлетворен, сообщила пресс-служба Прокуратуры Приморского края. Приговор не вступил в законную силу.

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