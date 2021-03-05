«Это днище». Поступок водителя BMW возле школы во Владивостоке вызвал гнев горожан

Ситуация возле школы вызвала бурную реакцию горожан Фото: принтскрин видео.

Жительница Владивостока оказалась крайне возмущена действиями водителя BMW, который решил выгулять собачку возле школы. Горожанка запечатлела происходящее на камеру телефона и разместила гневный пост в популярном автомобильном сообществе края. В сети разгорелся спор, подписчики обрушились с критикой не только на владельца животного, но и на оператора.

– Хотелось бы выложить данное видео на всеобщее обозрение! У меня вопрос к таким, у вас, что совсем мозгов нет? Вы привезли ребенка в учебное учреждение где учатся дети, но зачем тут же на этой территории выгуливать собаку? Ваш ребенок дышит этим воздухом, ходит по этому г.. Я хоть и не собачник, но вроде за ними нужно убирать в мешочки! От сегодняшнего увиденного у меня просто нет слов! Что происходит – это деградация людей, или весенние обострение! Где живем там и гадим??? Для меня это ДНИЩЕ!!!!», – поделилась огорченная горожанка.

Девушку многие поддержали.

«У нас вокруг дома и на детской площадке все в фекалиях загажено, с ребенком нормально гулять негде, как по минному полю идешь и вонь стоит, когда начало все таять», «Территория школы не место для выгула собак. У нас возле 74 школы тоже постоянно выгуливают, зачастую прям на спортивной площадке. Хоть и висят таблички – " Выгул собак запрещен". Вообще у нас такое отношение к людям скотское. Начните каждый с себя. Или вам нравится жить в дерьме...? (вопрос риторический)», «В нашем городе не принято убирать ни за собой, ни за своими собаками. Хоть одного такого человека видели?», «Что-то я не пойму, как это собак выгуливают на территории школы, а зачем там охрана? У нас в деревне на школьную территорию просто так не зайти, а чтоб еще и с собакой!», – высказываются в сети жители края.

Нашлись среди подписчиков и те, у кого возникли вопросы не к мужчине с собачкой, а именно к оператору.

«ДНИЩЕ – это снимать, деградация полнейшая», «Ребенок дышит "воздухом" твоей выхлопной трубы из тачки», «Зачем автор сюда отправила? Ну раз у тебя есть замечания – подойди и скажи ему в лицо, а не сиди тихонечко снимай. В тачке сидеть снимать – так все смелые», – парируют комментаторы.

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