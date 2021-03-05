Заболеваемость COVID-19 в Приморье снижается, сокращается фонд ковидных коек

В Приморье постепенно сокращают коечный фонд, развернутый для лечения пациентов с COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые данные статистики COVID-19 по Приморскому краю обнародованы краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что снижение заболеваемости наблюдается в регионе в течение последних двух недель. За минувшие сутки в регионе выявлен еще 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. За все время с начала пандемии зарегистрировано 40773 человек, заразившихся новым вирусом.

За сутки выздоровели 89 человек, что значительно меньше, чем день назад 115 человек. Общее число выздоровевших от COVID-19 в Приморье составляет 35963 человека.

Двое приморцев за минувшие сутки скончались от новой болезни. Всего в крае от коронавируса погибли 640 человек.

Минздрав края сообщает о постепенном сокращении коечного фонда, развернутого для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией. Сейчас для таких больных существует 1618 коек в 19 медорганизациях. С середины февраля было сокращено более 500 койко-местатьи

Ведомство информирует от том, что разработан план, по которому инфекционные госпитали в крупных городах будут временно закрываться на плановую дезинфекционную обработку на 2-3 недели.

«Дезобработка и мойка лечебных помещений стационаров — это традиционная обязательная процедура, которая должна проводиться один раз в год. Пациенты будут временно переводиться в другие лечебные учреждения. Поочередно на дезинфекционную обработку будут закрывать те инфекционные госпитали, которые были открыты первыми в крае в период эпидемии», — комментируют представители краевого Минздрава.

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