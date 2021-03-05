Весенний праздничный трамвай вышел на линию во Владивостоке

На маршрут №6 во Владивостоке вышел праздничный трамвай. Фото: Анастасия Котлярова

Во Владивостоке на линию вышел праздничный трамвай. Пассажиров маршрута № 6 приветствовали артисты творческого коллектива «Вдохновение».

Как сообщает пресс-служба мэрии, подобные праздничные акции стали доброй традицией в ОАО «Электрический транспорт». А эта весенняя акция особенно символична, потому что большую часть работников предприятия составляют именно женщины.

Дуэт "Вдохновение" показал пассажирам свою концертную программу. Фото: Анастасия Котлярова

— От лица компании поздравляем всех жительниц Владивостока с праздником 8 Марта. Такие акции всегда вызывают улыбку на лицах наших пассажиров, а значит, мы все делаем не зря. Желаем всем прекрасного весеннего настроения, — сказала руководитель ОАО «Электрический транспорт» Лилия Козлова.

Проект осуществлен совместно с управлением культуры администрации города. С концертной программой перед пассажирами выступил дуэт «Вдохновение» муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры «Традиция и современность» (Эльвира Чекалина и Вячеслав Кузьминов).

Планируется, что весенний трамвай будет работать на линии до конца марта.

Большинство работников ОАО «Электрический транспорт» составляют женщины. Фото: Анастасия Котлярова

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