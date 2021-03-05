Объем кредитов в корпоративном секторе Приморья вырос в 2020 году на 9%

В 2020 году банки выдали в кредит жителям и предприятиям Приморья почти 592 миллиарда рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2020 году банки выдали в кредит жителям и предприятиям Приморья почти 592 миллиарда рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее. Кредиты бизнесу составили 63% от этих средств. Таким образом объем кредитов в корпоративном сегменте за год увеличился на 9%, сообщает пресс-служба Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

— Кредитование бизнеса — это одна из важных, социально-значимых задач, которая стоит перед банками в условиях пандемии. Для предприятий важно получить доступ к финансовым ресурсам своевременно, и банки идут в этом им на встречу, отметил начальник Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белокриницкий.

Задолженность по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сравнении с 2019 годом увеличилась на 20%, приблизившись к 432 миллиардам рублей. Отмечается, что при этом не произошло ухудшения качества корпоративного портфеля: доля просроченной задолженности уменьшилась на 0,4 процентного пункта.

Задолженность по кредитам физических лиц к началу 2021 года превысила 266 миллиардов рублей, увеличившись на 18%. Доля просроченной задолженности за год не изменилась и осталась на уровне 4%.

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