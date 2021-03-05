В «Галамарте» стабильность: традиционная акция «Тюльпаны по 1 рублю» придет во все города 8 марта

Традиционной акции «Галамарта» быть: 8 марта – тюльпаны по 1 рублю

Международный женский день – это, в первую очередь, праздник весны. И пусть за окном минусовая температура, настроения это все равно не портит! Несмотря на капризы погоды, все магазины в этот день завалены цветами, только вот цены на них зачастую взвинчивают безбожно.

Хорошо, что так делают не все. Например, можно быть уверенным, что 8 марта вы придете в любой магазин «Галамарт» и уйдете со свежими тюльпанами, которые в этот день продаются по 1 рублю. Как эту акцию придумали несколько лет назад, так она каждый год и идет – независимо ни от чего. И популярность ее только набирает обороты!

Купить тюльпан за один рубль сможет каждый покупатель

И хоть 8 марта – женский праздник, но за такую акцию благодарны, прежде всего, мужчины (что и логично). И действительно, зачем переплачивать в 10-15 раз, если один цветок можно взять за честный один рубль? При этом тюльпаны свежие, ароматные, с тем самым запахом весны - предвестником, что тепло не за горами!

В «Галамарте» есть еще море идей для подарков

Ну а помимо цветов, в «Галамарте» есть еще море идей для подарков: пройдитесь по ассортименту и загляните в акции от народного магазина. Бытовая техника, гаджеты, игрушки, мягкие уютнейшие пледы… Плюс – ароманаборы от LADECOR (для домашних спа-ритуалов, обожаемых многими) и изящные фарфоровые наборы посуды, которые оценят абсолютно все. Притом на фарфор – акция: второй набор - всего за 1 рубль в магазинах «Галамарт»! Действует с 2 по 8 марта, так что не упустите возможность купить действительно классный подарок за одну монетку.

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

*Акция «Тюльпан – всего за 1 рубль» действует 8 марта 2021 г. в розничных магазинах «Галамарт». Количество товаров одному покупателю ограничено: не более 3 штук. Подробности на официальном сайте

*Акция «Второй товар за 1 рубль» на наборы для чая и кофе из фарфора и столовые наборы из фарфора действует с 2 по 8 марта 2021 г. в розничных магазинах «Галамарт». Подробности на официальном сайте