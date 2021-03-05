Пожарные Уссурийска спасли ребенка на пожаре в многоэтажном доме

Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю

Сигнал о пожаре в многоэтажке на улице Воровского поступил на пульт пожарной охраны города 4 марта в 21 час. Спустя восемь минут после звонка пожарные расчеты уже находились на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, в момент прибытия огнеборцев открытым пламенем горел балкон на пятом этаже здания. Спасатели приступили к борьбе с огнем.

Во время тушения был спасен девятилетний мальчик, которого пожарные вывели из здания по лестничным маршам на свежий воздух. Медицинская помощь спасенному не потребовалась.

В 21:16 пожар был локализован, а в 21:51 полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров.

В тушении пожара были задействованы 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

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