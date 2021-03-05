Еще один танкер типа «Афрамакс», седьмой по счету, заложили на ССК «Звезда» в Большом Камне

Головное судно серии "Владимир Мономах". Фото: пресс-служба ДЦСС

На судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне прошла закладка очередного «зелёного» танкера типа «Афрамакс» дедвейтом 114 тысяч тонн. Это седьмое судно в серии из 12 танкеров в портфеле заказов ССК «Звезда».

Новое судно строится для АО «Роснефтефлот» и получило название «Академик Ивантер» — в честь выдающегося отечественного экономиста-прогнозиста и академика Российской академии наук.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, на торжественной церемонии с участием руководства судоверфи, представителей заказчика, партнерских организаций и трудового коллектива предприятия гендиректор ССК «Звезда» Сергей Целуйко и главный инженер АО «Роснефтефлот» Александр Коваленко прикрепили к килевой секции будущего танкера памятную закладную табличку с присвоенным именем.

Танкеры типа «Афрамакс» — первые суда такого типа, строительство которых ведется в России. Они предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких экологических стандартов. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе. Длина танкера — 250 метров, ширина — 44 метра, дедвейт — 114 тысяч тонн.

Головное судно серии «Владимир Мономах» после успешного спуска на воду и прохождения ходовых испытаний было передано заказчику в декабре 2020 года.

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