Ощущается как -24°C. Синоптики рассказали, чего ждать от погоды во Владивостоке в субботу

Во Владивостоке снова немного похолодало Фото: Милана СОКОЛ

6 марта погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Вслед за фронтальными разделами, смещающимися над краем, вторглась более холодная воздушная масса. В субботу будет погода преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, местами сильный. Температура воздуха -11...+1°C.

В столице Приморского края сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Сейчас во Владивостоке -14°C, но из-за близости к морю и ветра ощущается как -24°C. Днем в городе потеплеет до -6...-8°C. Ожидается ветер северо-западный сильный.

В Уссурийске в первый выходной переменная облачность, без осадков. В городе будет дуть ветер северо-западный умеренный до сильного. Столбики термометров покажут -7...-9°C.

В приморской Находке в субботу облачность, без осадков. При северо-западном умеренном до сильного ветре температура воздуха составит -4...-6°C.

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