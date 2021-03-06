Думал на ракете? Одна из самых популярных машин во Владивостоке разбилась под Золотым мостом

Prius получил серьезные кузовные повреждения. Фото: Instagram/dps_vl

Авария с участием Toyota Prius произошла в выходной во Владивостоке. Водитель крайне популярной в городе модели не справился с управлением и на всем ходу врезался в опору Золотого моста. От удара сильно пострадала передняя часть автомобиля.

Пользователи интернета активно комментируют фото, размещенные в сети.

«Раньше ненавидели “Марки”, теперь появилась другая каста – “приусоводы”, «Куплю бардачок между сидений», «На заявку опаздывал, что ли?», «На смену “Маркам” пришли “Приусы”», «Пьяный? Лед высох, дороги идеально сухие», «Почему все так ненавидят “Приусы”?», «“Приус”– одна из самых широко распространенных машин во Владивостоке, соответственно они чаще остальных попадают в аварии отсюда и вывод. А также это машины наиболее часто используемые в такси, где трудится много иностранцев подавляющее большинство которых водит “с закрытыми глазами”» – обсуждают ситуацию в сети жители края.

Подробности ДТП и информация о пострадавших выясняется.

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