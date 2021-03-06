Экипаж горящего в Приморье судна спасся с помощью плота

Рыбаки эвакуировались с помощью спасательного плота Фото: Александр ГЛУЗ

30 членов экипажа покинули горящее у берегов Приморья судно «Витим». Моряки эвакуировались на спасательный плот «Алчан». Помощь сотрудников МЧС рыбакам не понадобилась, на сигнал о бедствии быстро отреагировали другие моряки, находящие поблизости.

Напомним, рыболовецкое Судно «Витим» загорелось в 12 милях на траверзе от острова Аскольд в Приморье. По предварительной информации, огонь охватил рыбный цех. В момент происшествия на борту находились 30 членов экипажа. Люди смогли самостоятельно покинуть горящее плавсредство. «Витим» приписан к Владивостоку, принадлежит компании ООО «Пасифик краб», которая в прошлом году стала резидентом СПВ и планироваться построить новые суда для добычи краба.

К ликвидации пожара сейчас приступило спасательное судно.