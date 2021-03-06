Приморская транспортная прокуратура начала проверку из-за пожара на рыболовецком судне «Витим»

Тревожный вызов с судна поступил ранним утром Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Транспортная прокуратура Приморского края начала проверку по факту ЧП на борту рыболовекцого судна «Витим». Около 06:40 утра на сейнере, находящимся недалеко от острова Аскольд, случился пожар. К счастью, всему экипажу удалось благополучно эвакуироваться.

По предварительным данным, огонь охватил рыбный цех на судне.

– Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер реагирования для устранения нарушений и привлечения к ответственности виновных лиц, – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Напомним, сейнер приписан к Владивостоку и принадлежит ООО «Пасифик Краб». На данный момент спасательное судно приступило к ликвидации пожара.