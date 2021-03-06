Коронавирус унес еще одну жизнь в Приморье

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Приморье Фото: Милана СОКОЛ

Согласно обновленной информации от оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Приморье, болезнь унесла еще одну жизнь. Всего за время пандемии скончались 641 человек.

В конце февраля – начале марта заболеваемость COVID-19 в Приморье немного снизилась. В минувшие сутки выявлено 79 новых случаев заражения. Всего в крае с начала эпидемии заразились 40 852 местных жителя, 36 060 человек уже выздоровели. За последние 24 числа число излечившихся пополнили 97 пациентов.