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«Пытались потушить, все в дыму». На территории Марфо-Мариинского монастыря во Владивостоке вспыхнул пожар

Очевидцы поделились кадрами с места ЧП
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Пожар в женском монастыре во Владивостоке

Пожар в женском монастыре во Владивостоке

Фото: принтскрин видео.

Читатели «КП» сообщили о пожаре на территории Марфо-Мариинского женского монастыря, расположенного на Седанке во Владивостоке. По словам свидетелей, загорелась постройка, которая находится рядом с храмом. Едкий дым моментально заполонил всю округу.

– Увидел дым, который валил из деревянного домика. Побежал к нему, пытался потушить, но бесполезно. Вызвали пожарных, – поделился с редакцией очевидец.

Загорелась деревянная постройка рядом с храмом

Загорелась деревянная постройка рядом с храмом

Фото: Милана СОКОЛ

Оперативно к месту происшествия прибыла пожарная машина и карета скорой помощи.

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ЧП