Компания АО «Восточный Порт» присоединилась к масштабному краевому субботнику

АО «Восточный Порт» подключилось к общекраевому субботнику. Фото: предоставлено пресс-службой компании

Компания АО «Восточный Порт» – крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля, присоединилась к всекраевой уборке общественных и придомовых территорий, инициированной губернатором Приморья Олегом Кожемяко. В начале марта глава региона призвал участников масштабного субботника очистить пространства в населенных пунктах от скопившегося мусора.

К первой «большой весенней уборке» в «Восточном Порту» подошли с размахом – для чистки основной магистрали микрорайона Врангель, прилегающих дорог и территории рядом с производственными комплексами стивидорной компании была направлена современная уборочная техника предприятия. В том числе, новейшие «пылеуборщики» KOLUMAN и высокотехнологичные «вакуумные пылесосы» DISAB, показавшие 100-процентную надёжность и эффективность за время эксплуатации в Порту.

Для расчистки задействовали современную технику. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Восточный Порт»

В то же время на центральных улицах Врангеля, скверах и спортивных площадках высадился внушительный «десант» портовиков и волонтеров Фонда «Восточный Порт», вооруженных лопатами, граблями, метлами и носилками. Совместными усилиями общественные места микрорайона были очищены от наледей, мусора и приведены в порядок.

Специалисты компании вышла на расчистку основных магистралей Врангеля. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Восточный Порт»

Участие в масштабных экологических акциях и кампаниях по благоустройству – давняя добрая традиция для «Восточного Порта», его сотрудников, волонтеров и жителей Врангеля. Ежегодно в рамках эколого-просветительского проекта «Экомарафон» АО «Восточный Порт» и Фонд «Восточный Порт» организуют на побережье залива Находка морские субботники, которые проходят под девизом «Вместе бережем море!». За все время акций с берега и прибрежного дна было собрано свыше 5 тонн мусора.

Очистить родной поселок помогли дети сотрудников. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Восточный Порт»

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 млн тонн угольной продукции.

АО «Восточный Порт» на всех этапах перегрузки угля на морской транспорт применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В частности, это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии, пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.

Экологическая безопасность предприятия также обеспечивается аспирационными системами, системами сухого тумана и орошения угольных штабелей водяными пушками и снегогенераторами. По периметру терминала установлены 20-метровые металлические ветрозащитные экраны общей длиной 3 километра. Сегодня это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке.

АО «Восточный Порт» - первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие микрорайона Врангель, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».