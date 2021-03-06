Во Владивостоке потушили пожар на территории Марфо-Мариинского женского монастыря

Пожар случился в выходной Фото: принтскрин видео.

Пожарные Владивостока, оперативно прибывшие по тревожному вызовы на Седанку, потушили возгорание на территории Марфо-Мариинского женского монастыря. Напомним, о пожаре в деревянной постройки на улице Четырнадцатая 6 марта сообщили очевидцы.

Вызов на пульт оперативного дежурного МЧС поступил в 14:37. В короткое время на место ЧП были стянуты 5 пожарных машин.

– В 15:10 пожар локализован, а в 15:20 ликвидировано открытое горение. В настоящее время ведется проливка конструкций. К тушению привлечены 30 человек личного состава, – отметила в разговоре с журналистом «КП» официальный представитель ГУ МЧС России по Приморскому краю.

К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

Стоит отметить, что за сегодня это уже третий крупный пожар. До этого у приморских берегов загорелось судно. Во Владивостоке пожарным также пришлось сражаться с огнем в жилом доме на улице Тимирязева.

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