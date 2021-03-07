Неужели весна: какая погода ждет жителей Приморья 7 марта 2021 года

О погода в Приморье в предпраздничное 7 марта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Приморье седьмого марта оказалась во власти поля повышенного атмосферного давления. Отсюда в регионе без осадков. Как сообщает портал «Примпогода», дневные температуры воздуха в крае в пределах -5 +3 градусов. Ветер юго-западный умеренный.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность и без осадков. Днем температуры воздуха будут колебаться от 0 до -2 градусов. Ветер южный слабый до умеренного, во второй половине - до сильного.

Переменная облачность прогнозируется и в Уссурийске. Здесь дневные температуры в пределах -1 +1 градуса. По данным специалистов, в городе будет без осадков. Ветер утром южный, умеренный, во второй половине - до сильного.

В Находке в воскресенье также переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до +1 +3 градусов. Ветер северный, во второй половине - южный умеренный, вечером - до сильного.

Кажется, словно весна наконец решила взять бразды правления в свои руки. Но сейчас погода так обманчива, поэтому стоит быть аккуратнее с ранним переодеванием.

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