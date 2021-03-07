«Цветочный патруль» вышел на улицы Приморья

Приморье присоединилось к акции «8 март – в каждый дом». Фото: УМВД России по Приморскому краю

На календаре 7 марта, а это значит, что до самого главного женского праздника осталось совсем немного. А вот хорошее настроение в связи с Днем дам уже охватило Приморье. Полицейские уже по сложившейся традиции присоединились ко Всероссийской акции «8 март – в каждый дом». Так участковые, сотрудники ППС и ДПС начали поздравлять представительниц прекрасной половины человечества с наступающим Международным женским днем.

Кстати, стоит отметить, что вместе с поздравлениями дамы получают и важную информацию о том, как обеспечить безопасностью себя и своих близких. Например, участковые рассказали о том, что делать, если столкнулась с кибермошенничеством.

Акция охватили и дороги края. Госавтоинспекторы останавливали машины с девушками за рулем и вместо привычного: «Предъявите документики», дамы слушали приятные и теплые пожелания в свой адрес и получали цветы. Инспекторы ППС радовали прекрасных женщин по время патрулирования по улицам Владивостока. Дальневосточницы получили тюльпаны, положительные эмоции и заряд энергии на весь день.

- Акция проходила на позитиве, а на серьезных лицах девушек появлялись замечательные улыбки. Как отметили автоледи и пешеходы, ставшие участницами акции, цветы от полицейских стали для них приятной неожиданностью, которая подарила им положительные эмоции, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

«Комсомольская правды» поздравляет всех дам с наступающим праздником. Путь это 8 марта будет для вас особенным.

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