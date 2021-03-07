«Это рай для ушей»: совсем не грустный саксофон заиграл в супермаркете Приморья

Девушка произвела фурор в супермаркете. Фото: instagram/mark2_che

В это воскресенье во всех супермаркетах и торговых центрах аншлаг. Все озадачены подготовкой к Международному женскому дню, мужчины – в поисках желанного подарка, а дамы – какими блюдами порадовать гостей. Очереди в магазинах сразу заставляют нас вспомнить новогоднюю суету. И чтобы ожидание завершения покупки не было столько утомительным, в одном из супермаркетов Уссурийска заиграла живая музыка.

Молодая и красивая девушка взяла в руки саксофон, и пространство наполнилось красивой мелодией, созданной музыкальным инструментом. Да и сама песня оказалась известной и современной композицией, под которую так и хочется танцевать.

Живое исполнение на саксофоне впечатлило покупателей супермаркета. А те, ко увидел выступление лишь в интернете, также не скупились на комплименты исполнительнице. «Очень красиво», «какая же молодец», «саксофон – рай для ушей» - пишут приморцы.

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