Коронавирус забрал 643 жизни в Приморье: +2 смерти за сутки

Свежая статистика ковид на 7 марта 2021 года. Фото: Александр АБРАМОВ

Коронавирус медленно отступает. Тем не менее ежедневно оперативный штаб фиксирует число новый зараженных, но цифры заметно уменьшаются. По состоянию на утро 7 марта, в Приморье зарегистрировано 75 новых подтвержденных случаев заболевания. Таким образом всего с начала эпидемии в Приморье коронавирусом заболели 40 927 человек.

К сожалению, увеличилось и число летальных исходов. За прошедшие сутки от ковида скончались еще два пациента. В итоге с начала пандемии коронавирус забрал 643 жизни в Приморье. Выздоровели за минувшие 24 часа еще 75 пациентов. Теперь число тех, кто победил ковид, достигло 36 135.

Сейчас в регионе во всю идет бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции. Уже успели привиться 44 350 человек. Прививочная компания продолжается.

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, это значит – носит маски и соблюдать социальную дистанцию по-прежнему необходимо.

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