«Чуть не убило плитой»: выход из лифта едва не закончился трагедией для жительницы Приморья

Девушка вышла из лифта, и спустя несколько секунду рухнула плита. Фото: instagram/mark2_che

Жительница Уссурийска едва не пострадала в подъезде собственного дома, который расположен на Ушакова, 6 «б». Как только она вышла из лифта и сделала несколько шагов в сторону выхода, плита, которая была над кабинкой, рухнула на пол. Всего несколько секунду отделяло дальневосточницу от того, чтобы все это упало ей на голову.

«Управляющая компания «Ригель», как в прочим и застройщик тоже Ригель, сказали, что до Нового года исправят, но до сих пор не исправили. Сейчас говорят, что холодно, мастер боится заболеть, что, мол, дверь постоянно открывается, закрывается, - рассказала автор поста.

Сообщение вызвало резонанс и под постом появились десятки комментариев. «Мастер боится заболеть - чтоб я так работал», «девушка в рубашке родилась», «чуть не убило плитой» - пишут приморцы. Стоит отметить, что, судя по дате с кадров видеонаблюдения, случилось все в декабре 2020.

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