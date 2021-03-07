Завершены поиски без вести пропавшего 15-летнего Виталия Чурсина из Приморья

Парень пропал 1 марта 2021 года. Фото: pixabay.com

15-летний Виталий Чурсин из Владивостока пропал первого марта 2021 года. Молодой человек просто ушел из дома, который расположен по адресу: улица Невельского, 11, и не вернулся. Никто не знал, где находится Виталий и все ли с ним в порядке. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска».

Активисты разместили информацию о пропаже парня в сеть, указав, что на вид Виталию 15-16 лет, он среднего телосложения, у него темные волосы и короткая стрижка. В день пропажи он был одет в черную удлиненную куртку, черные штаны, черные ботинки и серую вязаную шапку. Было известно, что при себе у Виталия был серый камуфляжный портфель.

И вот волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшего Виталия завершены. К счастью, повод для этого радостный. Парня нашли живым и невредимыми. Активисты благодарят всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.

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