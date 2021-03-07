«Ужас, как же страшно»: жительница Дальнегорска едва заживо не сгорела на балконе дома

Соседи переживали, что женщина не выживет в таком пожаре. Фото: instagram/newsbox24.tv

Пожар вспыхнул в квартире, расположенной по адресу: проспект 50 лет октября, 99 «б» в Дальнегорске. Как сообщают очевидцы, дома в этот момент находились мужчина и женщина. Портал newsbox24.tv отмечает, что мужчине почти сразу удалось выбраться из полыхающей квартиры самостоятельно, а вот женщина оказалась на балконе дома совсем одна. Один на один с пожаром. За ее спиной алые языки пламени беспощадно подбирались все ближе и ближе к ней. На место прибыли пожарные, которые развернули лестницу, чтобы приблизиться к балкону и начать тушить огонь.

За ужасно страшной картиной с замиранием сердца наблюдали случайные прохожие. Один из них переживал, что женщина погибнет, потому что в машине сотрудников МЧС закончилась вода. Эти сведения пока не нашли своего подтверждения.

Сейчас свидетели говорят о том, что женщину все же удалось спасти, вытащив с балкона последнего этажа. Она получила ожоги, поэтому врачи скорой госпитализировали ее в больницу. Пока неясно, насколько серьезны ее травмы и сколько ей понадобится времени на восстановление.

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