«Мама сгорела бы от стыда»: парень в медицинской маске утащил из подъезда дома во Владивостоке две пальма

Теперь вор в маске стал звездой приморских пабликов. Фото: instagram/dps.control.

Вот уж кража века, так кража века. «Парень верни пальмы» - пишут в интернете жильцы дома на Океанском проспекте, 140. И нет, это не шутка, а вполне себе серьезное заявление, потому что парень пошел на преступление, но ради чего? Седьмого марта примерно в час ночи молодой человек зашел в подъезд и утащил два искусственных дерева с горшками.

Вероятно, медицинская маска, которая была надета глубокой ночью, была предназначена далеко не для защиты от инфекции. Тем не менее, его лицо, пусть и в маске, на месте преступления попало в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

Сейчас фильм про кражу века активно распространяют в сети лишь с оно целью, чтобы вернуть деревья на место. А пока пользователи сети с удовольствием комментируют пост с видео.

«Мама сгорела бы от стыда. Позорище», «такой подарок счастья не принесет», «на 8 марта кому-то подарит» - пишут приморцы.

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