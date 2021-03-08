Дело раскрыто. Жители Сочинской могут выдохнуть: дерзкого вора поймали, он во всем сознался

Мужчина пришел в дома на улице Сочинской, чтобы что-нибудь украсть. Фото: сайт patrokl.info

Новые дома на улице Сочинской в микрорайоне Патрокл во Владивостоке оснащены огромным количеством камер. Поэтому совершить тут какое-то преступление и остаться незамеченным довольно трудно. Вот и на этот раз: 7 февраля на район заглянул какой-то подозрительный тип, и подозрения эти оправдались – пришел он пешком, а уехал на чужом велосипеде. Но камеры запечатлели буквально каждый его шаг.

Наведался парень в дома номер 3 и 5 по улице Сочинской. В подъезд попадал вместе с простыми жильцами, заскакивая в открытую дверь. В одном подъезде он не взял ничего, ушел с пустыми руками. Но когда выходил на крыльцо, у него из куртки выпала резиновая маска с лицом страшной гориллы, безделушка из детского магазина, пугать друзей на вечеринках. Что хотел с этой маской сделать дерзкий налетчик, не понятно. Свое настоящее лицо он успел засветить на всех камерах.

А вот из другого подъезда выскочил уже с добычей – горным велосипедом оранжевого цвета. На нем и уехал.

Как оказалось, велосипед стоял на 13 этаже, принадлежит он местной жительнице и стоит 38 тысяч рублей. И вот 8 Марта полицейские сообщили приятную новость: вор пойман.

«Сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнего ранее судимого мужчину без определенного места жительства. В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания. Похищенное изъято и возвращено потерпевшей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

Ущерб составил 38 тысяч рублей. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Возбуждено уголовное дело, парню грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый заключен под стражу. Его проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14.