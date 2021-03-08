Бесплатный прокат и лыжня на Русском острове работает сегодня последний день

Длина трассы - 3,5 километра Фото: Вадим ПОПОВ

Весна близко, сказали бы любители сериалов. Да не просто близко, на дворе уже восьмое – главный весенний праздник. А для любителей беговых лыж этот день немного грустный, ведь сегодня завершает свою работу лыжня на Русском острове.

Надо сказать, что благодаря этой лыжне, работающей уж второй год, популярность данного вида спорта во Владивостоке растет. Не последнюю роль тут играет бесплатный прокат, конечно. В праздничные и выходные дни сюда приезжают сотни людей, собираясь семьями, компаниями. И «КП» публиковала фоторепортаж с лыжни. Но весна берет свое.

«Положительные температуры воздуха приводят к таянию снега на трассе, в результате чего мы вынуждены в целях безопасности завершить ее работу в этом сезоне», - прокомментировали в городском управлении физической культуры и спорта.

Напомним, что лыжная трасса на Русском острове расположилась неподалеку от школы № 5 в поселке Канал. Здесь работает мобильная система искусственного оснежения, теплые раздевалки. В прокате около 300 пар лыж, которыми бесплатно пользовались все гости лыжни. Правда, после того, как шесть пар украли, выдают их теперь только по паспорту. Кстати, часть украденного впоследствии вернули.

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