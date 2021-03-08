Вокруг детского сада во Владивостоке носится иномарка, врезаясь во все подряд

Фото: instagram.com/dps_vl

Странная ситуация происходит во Владивостоке возле детского сада по улице Гамарника, 23. Там по детской площадке туда-сюда гоняет розовый Mitsubishi Mirage, врезаясь во все, что на пути. Полиции на месте пока не видно.

Видео от подписчика опубликовал в Инстаграме паблик DPS VL. Судя по ролику, за рулем малолитражки находится малоадекватный человек.

«Охранник садика говорит, что за рулем граждане ближнего зарубежья», - передают очевидцы.

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