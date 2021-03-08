Полосатая, как жезл. Зебра Зюзя вышла на дороги Уссурийска

Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

В Международный женский день сотрудники ГИБДД в Уссурийске вышли не спустыми руками, а с цветами и открытками. В канун праздника сразу три цветочных патруля работали в разных районах города: останавливали пеших представительниц прекрасного пола, а также машины, за рулем которых находились женщины, и поздравляли их с праздником.

Кроме корзины с 300 тюльпанов у полицейских с собой были поздравительные открытки, изготовленные членами отряда Юных инспекторов движения (ЮИД) школы поселка Тимирязевский.

Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

Но самым ярким персонажем акции «Цветы для автоледи» стала ростовая кукла зебра Зюзя, полосатая, как жезл. Она дарила тюльпаны самым юным пассажирам и пешеходам, а также напоминала, как правильно переходить проезжую часть и о необходимости обязательно быть пристегнутыми в автомобиле.

Акцию жители Уссурийска встретили с улыбками.

Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

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