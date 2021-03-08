Запасаемся канистрами. Почти весь город в Приморье останется без холодной воды

Внимание, отключение воды Фото: Мария ЛЕНЦ

Примводоканал предупредил о массовом отключении воды в среду, 10 марта, в приморском городе Артеме. Причина: в связи с работами на водопроводе. Ожидается, что воды не будет практически весь день, с 8:30 до 20:00.

В список попали около ста улиц и переулков, в том числе и основные – Фрунзе, Кирова, Лазо, площадь Ленина.

Полный список улиц, жители которых могут остаться без воды:

ул. Фрунзе, ул. Победы, ул. Космонавтов, ул. Кирова, ул. Героев Краснодона, ул. Красина, пл. Ленина, ул. Партизанская пер. Красина, ул. Лазо, ул. Горького, ул. Пржевальского, ул. Дзержинского, ул. Полтавская, ул. Пояркова, ул. Интернациональная, ул. Калинина, ул. Невельского, ул. Октябрьская, ул. Панфилова, ул. Арсеньева, ул. Куйбышева, ул. Бакинских Комиссаров, ул. Тургенева, ул. 40 лет Октября, ул. Астраханская, ул. Леваневского, ул. Квартальная, ул. Норильская, ул. Белинского, ул. Хасанская, пер. Внутренний, ул. Приморская пер. Хасанский, ул. Владивостокская, ул. Крылова, ул. Ханкайская, ул. Дальневосточная, ул. Гончарова, ул. Васнецова, ул. Ивановская, ул. Чапаева, пер. Васнецова, ул. Севастопольская, ул. Айвазовского, ул. Пограничная, ул. Ульяновская, ул. Чкалова, ул. Озерная, ул. Пионерская, ул. Тихоокеанская, ул. Заозерная, ул. Одесская, ул. Гоголя, ул. Толстого, ул. Безымянная, ул. Циолковского, ул. Сафронова, ул. Матвеева, пер. Овражный, ул. Левитана, ул. Перова, ул. Муравьева, ул. Пестеля, ул. Бестужева, ул. Казанская, ул. Шаумяна, ул. Норильская, ул. Сурикова пер. Шаумяна, ул. Ломоносова, пер. Сурикова, ул. Урицкого, ул. Красноармейская, ул. Фастовца, ул. Каховского, ул. Воровского, Воровского 2 пер., Воровского 3 пер., ул. Садовая, ул. Нагорная, ул. Горная, ул. Ключевая, пер. Шевченко, ул. Первомайская, ул. 1-я Ключевая, ул. Комсомольская, ул. Киевская, ул. 2-я Ключевая, ул. Школьная, ул. Буденного, ул. Пушкина, ул. Светлогорская пер. Буденного, ул. Дубинина, ул. Григорьева, ул. Свердлова, ул. Молокова.

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