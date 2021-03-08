«Думали, малолетки»: из розовой малолитражки, разгромившей площадку детсада, вылезли два мужика

Применять оружие не пришлось. Фото: instagram.com/dps.control

Слишком рано кто-то начал сегодня отмечать 8 Марта. Днем в понедельник двое странных мужчин на розовом «Митцубиси Мираж» устроили настоящий разгром - снесли забор детского сада на Гамарника, 19а, начали кружить на территории, врезаясь в разные объекты на детской площадке, затем уже во дворе одного из домов притерли два автомобиля.

Вызванная сторожем детсада полиция подоспела быстро – из машины извлекли два нетрезвых тела. Водителя забрали в отделение.

- Сотрудниками полиции установлено, что 33-летний нарушитель - местный житель. Будучи в состоянии алкогольного опьянения и, не имея права на управление транспортным средством, мужчина сел за руль автомашины Mitsubishi Mirage. Двигаясь по улице Гамарника, он сбил ворота детского сада и заехал на территорию образовательного учреждения. Оперативно сработавшие госавтоинспекторы задержали нетрезвого водителя рядом с местом происшествия. При задержании мужчина оказывал сопротивление. Его доставили в отдел полиции № 2 для дальнейшего разбирательства, - сообщили «КП» в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В отношении нарушителя составили административные протоколы за пьяную езду и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. На счет его пассажира в полиции ничего не уточнили. Очевидцы утверждают, что он остался отдыхать в машине.

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