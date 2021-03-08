Главный музыкальный фестиваль Владивостока снова отложили

Почетный гражданин Владивостока Илья Лагутенко. Фото: instagram.com/vroxfestival

Фестиваль V-ROX лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко запустил еще в 2013 году, с тех пор несколько лет подряд это было, пожалуй, главное музыкальное событие на Дальнем Востоке. Выступление молодых и подающих надежды групп со всей России и из стран АТР на различных сценах во Владивостоке ждали как многие меломаны, так и просто жители города. В прошлом году его не смогли провести из-за коронавируса. А недавно организаторы заявили, что и в 2021 году V-ROX нам снова приходится отложить на неопределенный срок.

- Ранее планировалось, что в этом году он пройдет в мае, но, как вы знаете, ситуация с пандемией в мире все еще остается нестабильной, а международные границы — закрытыми. Подготовка масштабных событий занимает много времени и связана со сложной логистикой и множеством согласований — с менеджментом артистов, администрацией города, концертными площадками, партнерами и спонсорами. И возможности гарантировать свое участие заранее сейчас нет ни у кого из перечисленных, - сообщили организаторы в соцсетях.

В итоге этот интернациональный праздник музыки переносится на более поздний срок.

Кстати, ранее Илья Лагутенко предлагал провести V-ROX в кампусе ДВФУ на острове Русском. По его мнению, в этом намного больше органики и пользы, нежели в форме городского праздника или клубного междусобойчика.

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