Завершены поиски без вести пропавшей 15-летней Елены Перфиловой из Приморья

Девочка просто ушла из дома и не вернулась. Фото: pixabay.com

15-летняя Елена Перфилова из Владивостока пропала 5 марта 2021 года. Рано утром она ушла из дома, который расположен по адресу: улица Волховская,13, и не вернулась. О местонахождении девочки никому ничего не было известно. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска».

Уже по слаженной схеме активисты разместили информацию о пропаже Елены в соцсетях. В приметах было указано, что ее рост 165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, русые волосы ниже плеч и карие глаза. Также было известно, что в день пропажи Елена была одета в черную шапку, длинную серую курку, черно-красное платье и черные кроссовки.

Спустя несколько дней волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшей 15-летней Елены Перфиловой завершены. К счастью, повод для этого радостный. Девочку нашли живой и невредимой. Поисковики благодарят всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.

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