«Везде гольный лед, полосы перекрыты»: водителей предупреждают об опасности на дорогах Владивостока

На дорогах сегодня лед - будьте аккуратными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый рабочий день недели начался с неприятных дорожных новостей. Резкие перепады дневных и ночных температур не могли не сказаться на ситуации на улицах города. Холод снова заморозили то, что усело подтаять днем, и как результат – дороги превратились в каток.

- Спуск по Острякова – лед. Ватутина – тоже. Проезд через Громова – каток. Спуск по Стрелковой – тоже самое. Осторожней, - пишут пользователи сети.

Сообщается, что ледяные дороги стали причиной ДТП на Днепровской по направлению к Выселковой. Авария перекрыла обе полосы движения.

Кстати, несколькими часами ранее владивостокцы предупреждали об опасности на дорогах на участке от Снеговой Пади до Руднева по Выселковой. Водителей Владивостока просят быть предельно внимательными и аккуратными сегодня за рулем своих автомобилей.

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