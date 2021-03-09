В Приморье полиция задержала четверых мужчин, обокравших квартиру и угнавших машину

Машину угонщики, покатавшись, бросили на улице Невской. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

В Артеме сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в краже имущества и угоне автомашины.

Заявление в полицию поступило от 19-летнего местного жителя. Молодой человек сообщил о том, что у него обокрали квартиру и угнали машины марки Honda Accord. Угон было совершен с придомовой территории по улице Фрунзе. Общая сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

Ориентировку на автомобиль получили все наружные наряды полиции. Через несколько часов сотрудники ДПС нашли похищенную иномарку со следами повреждений в районе улицы Невской.

Были установлены личности угонщиков. Четверо жителей Артема в возрасте от 18 до 22 лет были задержаны по «горячим следам» и доставлены в отдел полиции. Там выяснилось, что самый молодой, 18-летний участник компании, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение.

Задержанные рассказали, что познакомились с потерпевшим незадолго до преступления. Вместе выпивали у нового знакомого дома и он рассказал, что собирается продать авто. Один из гостей сообщил, что возможно купит машину и захотел на нее посмотреть. После этого владелец иномарки вместе с «покупателем» вышли на улицу. Когда мужчина показывал товар, ключ от машины он отдал предполагаемому покупателю, а сам отправился назад в дом.

Пока не было хозяина квартиры, гости успели украсть сотовый телефон, вейп и 65 тысяч рублей. Затем спустились во двор, сели в чужую машину и ехали. Покатавшись по городу воры бросили автомобиль транспортное средство в районе улицы Невской, предварительно разбив в нем стекла и отломав зеркала.

Возбуждены три уголовных дела: по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору», по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные повреждение имущества».

Машину полиция вернула законному владельцу, а с фигурантов дел на время следствия взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

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