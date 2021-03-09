Шел на взлет. Момент мощного ДТП во Владивостоке попал на видео

Автомобиль получил серьезные повреждения. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Авария с участием Toyota Camry попала на запись видеорегистратора в Первореченском районе Владивостока. Водитель универсала не справился с управлением и устроил настоящий краш-тест посреди дороги. Лишь по счастливой случайности «гоночный болид» не задел другие авто и не вылетел с косогора.

Camry двигалась по Выселковой в направлении Рудневского моста. В какой-то момент автомобиль занесло, судя по всему, на скользком участке, и водитель потерял управление. Универсал оказался серьезно подбит с нескольких сторон. К счастью, автомобилисту не понадобилась помощь медиков.

За разбитой машиной позже приехал эвакуатор. Автомобилисту придется не только за свой счет восстанавливать железного коня, но и раскошелиться на ремонт металлического отбойника, поврежденного во время аварии.