За сутки в Приморье от COVID-19 не выздоровело ни одного человека

Медики Приморья 8 марта не зарегистрировали на территории края ни одного выздоровевшего от коронавируса Фото: Милана СОКОЛ

Новые данные по статистике COVID-19 в Приморье опубликованы властями края.

За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такое количество заболевших отмечалось в начале октября прошлого года.

Общее число всех, у кого был обнаружен вирус с начала пандемии в Приморье на сегодня по официальным данным составляет 41078 человек.

Количество выздоровевших за последние сутки озадачивает. По официальному сообщению, в список тех, с кого сняли диагноз «коронавирус» за 24 часа не попало ни одного человека. Нужно отметить, что с 3 марта ежедневное количество выздоравливающих снижалось, но падение до 0 выглядит очень резким.

Всего в крае с начала пандемии от COVID-19 выздоровели 36199 человек.

Со вчерашнего дня от коронавируса в крае умерли еще три человека. Всего в списке погибших от новой болезни в регионе сейчас 648 имен.

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