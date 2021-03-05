Открывшейся после ремонта поликлинике во Владивостоке депутаты подарили стиральную машину и поздравили женщин врачей с наступающим 8 Марта

Во Владивостоке после масштабной реконструкции открылась поликлиника городской клинической больницы №4. Работы шли под личным контролем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Трехэтажное здание медучреждения теперь соответствует всем стандартам «бережливых» технологий, здесь создана комфортная среда для персонала.

Чтобы коллективу работалось здесь еще комфортней, депутаты «Единой России» Кирилл Григорьев и Денис Валишин подарили 4 марта медикам новую стиральную машину. Также в преддверии 8 марта их коллега по Думе г. Владивостока Евгений Пименов вместе с руководителем региональной общественной партийной приемной Ольгой Забелиной преподнесли женской части коллектива 150 кг кондитерских изделий.

С просьбой приобрести необходимый электроприбор к депутатам обратилась ранее главный врач Владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая. Напомним, весной 2020 года это учреждение превратилось в самый крупный ковидный госпиталь не только в Приморье, но и на всем Дальнем Востоке, где осуществлялось лечение самых тяжелых пациентов.

Как отметила врач, их количество сегодня стабильно снижается. Ожидается, что в этом году учреждение перейдет на обычный режим работы и откроет стационар для лечения хирургических, кардиологических, терапевтических пациентов.

«Сегодня у нас период затишья, потому что уменьшился поток пациентов. В прошлом году мы пролечили в общей сложности 9 604 пациента, и это только в стационаре. Плюс у нас были организованы выездные инфекционные бригады, которые выезжали к пациентам и контактным лицам с коронавирусной инфекцией на дом. Кроме того, была продолжена амбулаторная помощь, хотя поликлиника находилась в состоянии капитального ремонта», - рассказывает Елена Новицкая.

После капитального ремонта первичного звена ВКБ №4, который обошелся краевому бюджету в 45 млн рублей, больница вступила в новый проект – по реконструкции хирургического комплекса.

«В этом году мы продолжим модернизировать свое учреждение», - заявила врач и выразила благодарность всем единороссам, кто в период пандемии поддерживал медиков: привозил чайные наборы, сладкую выпечку, приобретал для врачей индивидуальные средства защиты, высаживал цветы на территории больницы.

По словам Кирилла Григорьева, это не последняя помощь от депутатского корпуса "Единой России".

«То, что мы видим сегодня, – комфорт навигации, оснащение, ремонт – это без преувеличения международный уровень поликлиники. Поэтому хочется помогать, когда видишь такой результат!» - сказал Григорьев.

Добавим, что 2 марта в обновленной поликлинике начали вакцинировать от COVID-19. Организован прививочный кабинет и обеспечена система хранения вакцины. В общей сложности здесь планируют привить 4 тысяч пациентов. Сотрудники уверены, что и с этой задачей справятся.