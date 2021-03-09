Единой транспортной картой Владивостока теперь можно рассчитываться за проезд во всем Приморье

Единая транспортная карта Владивостока Фото: Администрация Владивостока

Единой транспортной картой Владивостока, специальными брелоком или браслетом теперь можно рассчитаться за проезд в любом городе региона.

Как сообщила пресс-служба администрации столицы Приморья, автоматизированная транспортная система, внедренная и стабильно работающая в городе, заработала с едиными правилами учета и проезда наличных и безналичных платежей по всему краю.

Система может учитывать расчеты за проезд любым способом, в том числе наличные и безналичные платежи. К безналичным относятся: банковские карты любых банков, социальная карта «Приморец», устройства (часы, телефоны с привязкой к банковским картам), а также единый электронный билет (транспортная карта, брелок и транспортный браслет), который пополняется в банкоматах Сбербанка, через приложения «Транспортная карта» и «Сбербанк-онлайн».

«Электронный проездной сегодня действует на территории всего Приморского края. Устройство удобно тем, что действует как электронный кошелек, в котором не нужно хранить большие сумму денежных средств. В семьях, где есть дети, например, сейчас точно знают, сколько поездок совершает их ребенок, где и в каком транспортном средстве он находится», — подтвердила информацию директор МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» (АДЦ) Татьяна Бердникова.

Помимо Владивостока заплатить за проезд в общественном транспорте безналично теперь можно в Находке, Артеме, Фокино, Уссурийске, Большом Камне, Арсеньеве, Дальнереченске и Дальнегорске. В любом автобусе примут Единую транспортную карту — она же электронный проездной.

Администрации городов отслеживают транспорт, перевозящий пассажиров, а они могут рассчитываться картой, получая кассовый чек, дающей страховку при неудовлетворительно предоставленной услуге. В чеке всегда фигурирует компания-перевозчик, госномер транспортного средства, на котором пассажир совершал поездку в то или иное время.

На некоторых муниципальных маршрутах к тому же есть скидка при пересадке с одного автобуса в другой:

— с маршрута № 44Д «ст. Угольная — ВГУЭС» на № 15 «Приморский океанариум — Т/Ц Изумруд» и в обратном направлении;

— с маршрута № 95 «Снеговая Падь — Суханова» на № 15 «Приморский океанариум — Т/Ц «Изумруд» и в обратном направлении;

— с маршрута № 98Ц «Луговая — Снеговая Падь» на № 95 «Снеговая Падь — Суханова» и в обратном направлении;

— с маршрута № 98Д «Луговая — Снеговая Падь — Площадь Борцов Революции — Луговая» на № 95 «Снеговая Падь — Суханова» и в обратном направлении;

— с маршрута № 29К «Воевода — Мини-ТЭЦ Центральная» на 15 «Приморский океанариум — Кампус ДВФУ — Т/Ц Изумруд — 1-я Речка» и в обратном направлении.

Для следующих маршрутов между оплатами не более 15 минут: кольцевой маршрут по стоимости одного билета:

— пересадочный тариф с маршрута № 98Д «Луговая — Снеговая Падь — Площадь Борцов Революции — Луговая» на № 98Д «Луговая — Снеговая Падь — Площадь Борцов Революции — Луговая»;

— пересадочный тариф с маршрута № 98Ц «Снеговая Падь — Горная — Площадь Борцов Революции» на № 98Ц «Снеговая Падь — Горная — Площадь Борцов Революции».

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